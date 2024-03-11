В Одесской области будут судить чиновника военкомата, который за $7 тысяч «отмазывал» от мобилизации

Сотрудника Белгород-Днестровского военкомата обвиняют в коррупционной схеме с избежанием мобилизации.

Источник фото: ГБР

После завершения досудебного расследования сотрудники Государственного бюро расследований направили обвинительный акт в суд в отношении работника Белгород-Днестровского РТЦК и СП, которого подозревают в коррупционных действиях за избежание мобилизации. Об этом сообщили в ГБР.

По информации ГБР, работник требовал деньги от военнообязанных мужчин за помощь в избежании мобилизации. За сумму в 2 тысячи долларов США он выписывал им документы, удостоверяющие их непригодность к военной службе. За 3 тысячи долларов США, согласно расследованию, он предоставлял возможность мужчинам сняться с воинского учета.

По данным ГБР, сотрудник военкомата получил от обвиняемого 7 тысяч долларов США за снятие с воинского учета трех мужчин.

Сейчас обвиняемый отстранен от должности. Его обвиняют в трех эпизодах злоупотребления влиянием по статье 369-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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