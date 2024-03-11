В Хмельницкой области суд конфисковал у гражданки Беларуси землю, которую она получила в наследство

Прокурор указал, что пребывание в ее частной собственности земельных участков противоречит Конституции, поскольку земли сельскохозяйственного назначения, принятые по наследству иностранцами, а также лицами без гражданства в течение года подлежат отчуждению.

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Конфисковать в собственность государства земельные участки, принадлежащие гражданке Беларуси – такое решение принял Новоушицкий районный суд Хмельницкой области. Об этом просил прокурор в своем иске, сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Речь идет о земельных участках площадью 1,2697 га и 0,047 га с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, которые находятся на территории Каменец-Подольского района. Право собственности на них гражданка Беларуси приобрела в порядке наследования в 2019 году.

В иске прокурор указал, что пребывание в ее частной собственности этих земель противоречит ст.ст. 13, 14, 41 Конституции Украины, ст. ст. 80, 81, 145 Земельного кодекса Украины, поскольку земли сельскохозяйственного назначения, принятые по наследству иностранцами, а также лицами без гражданства, в течение года подлежат отчуждению. Поскольку гражданка РБ их не отчуждала, есть основания для конфискации земли в собственность государства.

По мнению судьи, исковые требования прокурора обоснованы. Он доказал, что ответчица, будучи иностранной гражданкой, в мае 2019 года получила право собственности на два земельных участка сельскохозяйственного назначения и в течение года не отчуждала их (часть 4 статьи 81 Земельного кодекса Украины).

Об отсутствии у нее намерения исполнить обязанность по отчуждению оспариваемой земли, по мнению суда, также свидетельствует факт передачи ее в аренду на 10 лет местному агрообществу.

«Учитывая, что [гражданка РБ] не соблюдала предусмотренную земельным законодательством процедуру отчуждения приобретенных земельных участков сельскохозяйственного назначения в течение года, такие земельные участки подлежат конфискации по решению суда», – говорится в судебном решении.

Это решение заочное и может быть пересмотрено принятым его судом по письменному заявлению ответчицы. Оно вступит в законную силу, если в течение установленных сроков не поданы ни такое заявление, ни апелляционная жалоба, или если решение оставлено в силе по результатам апелляционного рассмотрения дела.

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