В Винницкой области разоблачили агента кремля, которая восхваляла путина и шпионила для фсб

СБУ задержала жену «экс-регионала» и сообщила о подозрении по пяти статьям.

Источник фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность агента фсб, которая собирала военную информацию о Вооруженных Силах Украины в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию рф. По данным следствия, фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, который возглавлял местный районный совет до 2015 года. Об этом сообщили в СБУ.

По указанию российских спецслужб она пыталась получить информацию о расположении аэродромов с военной авиацией и наличие противовоздушной обороны вблизи этих объектов. Также злоумышленница изучала геолокации медицинских учреждений, где проходят лечение украинские военнослужащие, и разведывала маршруты перемещения военных колонн. По полученной информации планировалось проведение ракетно-дронных ударов по региону.

Во время контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ задержали злоумышленницу и документировали ее преступную деятельность. В результате операции удалось предотвратить возможные вражеские удары по стратегической инфраструктуре области. Во время обысков в ее доме изъяты мобильные телефоны и планшет, которые использовались для коммуникации с фсб.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, а также грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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