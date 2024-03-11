Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как подготовиться к конкурсу в ВАКС так, чтобы победить: практические советы от ВККС и судей Высшего антикоррупционного суда

Судьи Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш, Игорь Строгий, Виктор Маслов, Татьяна Крикливая, Тимур Хамзин, Инна Билоус и Алексей Кравчук рассказали, как кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС подготовиться к конкурсу и на что необходимо обратить внимание

Кто может получить отсрочку от призыва – какие направления в законопроекте о мобилизации согласовал Комитет

Как предлагают определить в статье 23 закона о мобилизации перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Мужчины должны будут носить с собой военный билет – полицейские смогут фиксировать проверку документов

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов, а также может использовать средства с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Военно-транспортный долг могут распространить на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одной категории

Стало известно, при каких условиях граждане должны предоставить свой автомобиль или лодку для выполнения военно-транспортной обязанности.

Какие организации проверяют посты украинских пользователей в Facebook на предмет достоверности

StopFake, VoxCheck, Delfi, Demagog и другие: эксперты каких организаций оценивают ваш контент на Фейсбуке.

  1. В Украине

В Винницкой области разоблачили агента кремля, которая восхваляла путина и шпионила для фсб

14:47, 11 марта 2024
СБУ задержала жену «экс-регионала» и сообщила о подозрении по пяти статьям.
В Винницкой области разоблачили агента кремля, которая восхваляла путина и шпионила для фсб
Источник фото: СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность агента фсб, которая собирала военную информацию о Вооруженных Силах Украины в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию рф. По данным следствия, фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, который возглавлял местный районный совет до 2015 года. Об этом сообщили в СБУ.

По указанию российских спецслужб она пыталась получить информацию о расположении аэродромов с военной авиацией и наличие противовоздушной обороны вблизи этих объектов. Также злоумышленница изучала геолокации медицинских учреждений, где проходят лечение украинские военнослужащие, и разведывала маршруты перемещения военных колонн. По полученной информации планировалось проведение ракетно-дронных ударов по региону.

Во время контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ задержали злоумышленницу и документировали ее преступную деятельность. В результате операции удалось предотвратить возможные вражеские удары по стратегической инфраструктуре области. Во время обысков в ее доме изъяты мобильные телефоны и планшет, которые использовались для коммуникации с фсб.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, а также грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    голова Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради