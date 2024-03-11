Государственный оператор тыла заключил первые договоры на поставку продуктов питания для ВСУ

В ДОТ указали, что договоры заключены без использования электронной системы Prozorro.

Источник фото: Укринформ

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Государственный оператор тыла, закупочная организация Министерства обороны, заключил договоры на поставку питания для Вооруженных сил Украины по результатам первого раунда сбора предложений, объявленного на прошлой неделе.

В ДОТ указали, что договоры заключены с компаниями-производителями пищевой продукции в рамках действующего законодательства без использования электронной системы Prozorro.

Согласно условиям договоров, поставки будут осуществляться в 4 сектора. Средняя цена комплекта составила 109,35 грн за единицу. Отчет о заключенных договорах, включая наименования компаний, обещают опубликовать в системе Prozorro до конца недели.

Также 11 марта ДОТ объявил сбор коммерческих предложений на поставку в семь секторов и переобъявил сбор КП на поставку продуктов питания в 2 сектора.

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