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Относительно ухода за лицами с инвалидностью – освободят от призыва только родственников 1-2 степени родства – Ольга Василевская-Смаглюк о результатах заседаний Комитета

Народный депутат сообщила, какие аспекты учтены по уходу за лицами с инвалидностью и по призыву соискателей образования во время рассмотрения законопроекта о мобилизации.

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Относительно ухода за лицами с инвалидностью – освободят от призыва только родственников 1-2 степени родства – Ольга Василевская-Смаглюк о результатах заседаний Комитета

10:37, 11 марта 2024
Народный депутат сообщила, какие аспекты учтены по уходу за лицами с инвалидностью и по призыву соискателей образования во время рассмотрения законопроекта о мобилизации.
Относительно ухода за лицами с инвалидностью – освободят от призыва только родственников 1-2 степени родства – Ольга Василевская-Смаглюк о результатах заседаний Комитета
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По результатам рассмотрения направлений законопроекта 10449 о мобилизации в разрезе ухода за лицами с инвалидностью предлагают освободить от призыва только родственников 1-2 степени родства, занятых уходом. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

«Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные члены семьи первой степени родства (не более одного) лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним, а также члены семьи второй степени родства (не более одного и при отсутствии членов семьи первой степени родства или их физической несостоятельности, что подтверждается выводом врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения)», - озвучила она финальную формулировку.

Также она отметила, что в законопроекте 10449 в изменениях к закону о мобилизации ее «правка об освобождении от мобилизации находившихся в плену лиц отклонена профильным комитетом». «Буд ставить ее в зале. Правка по номеру 1856», отметила она.

«По соискателям образования прописали так:

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании», а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру», - добавила депутат.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по национальной безопасности начнет работать над поправками к законопроекту 10449 об усилении мобилизации не ранее 11 марта. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Федиенко.

«До тех пор, пока с правками не начнут работать депутаты, которые подавали эти правки, о любых вопросах относительно отклонения или не отклонения по данному законопроекту, считаю говорить некорректно, и непрофессионально.

С правками по законопроекту депутаты начнут работать с понедельника», – заявил Александр Федиенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, рассматривая законопроект Правительства об усилении мобилизации 10449 относительно отдельных направлений регулирования, пришел к согласию, что лиц, не обновляющих свои военно-учетные данные, нужно ограничить в праве управления автомобилем.

Еще сообщалось, что депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей.

Автор: Наталья Мамченко

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