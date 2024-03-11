Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стосовно догляду за особами з інвалідністю – звільнять від призову тільки родичів 1-2 ступеня споріднення – Ольга Василевська-Смаглюк про результати засідань Комітету

Народний депутат повідомила, які аспекти враховані стосовно догляду за особами з інвалідністю та щодо призову здобувачів освіти під час розгляду законопроекту про мобілізацію.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

У законі про вищу освіту з’явиться нове визначення кваліфікації, спеціальності та спеціалізації

Стандарти вищої освіти можуть обмежувати перелік допустимих форм здобуття вищої освіти для окремих спеціальностей або освітніх програм із спеціальностей, що передбачають доступ до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Податківці будуть повідомляти НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави

Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком НАБУ.

Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів

Документи подали керівники територіальних управлінь Державної судової адміністрації.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Стосовно догляду за особами з інвалідністю – звільнять від призову тільки родичів 1-2 ступеня споріднення – Ольга Василевська-Смаглюк про результати засідань Комітету

10:37, 11 березня 2024
Народний депутат повідомила, які аспекти враховані стосовно догляду за особами з інвалідністю та щодо призову здобувачів освіти під час розгляду законопроекту про мобілізацію.
Стосовно догляду за особами з інвалідністю – звільнять від призову тільки родичів 1-2 ступеня споріднення – Ольга Василевська-Смаглюк про результати засідань Комітету
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За результатами розгляду напрямів законопроекту 10449 про мобілізацію у розрізі догляду за особами з інвалідністю пропонують звільнити від призову тільки родичів 1-2 ступеня споріднення, зайнятих доглядом. Про це повідомила народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.
«Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім’ї другого ступеню споріднення (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я)», - озвучила вона фінальне формулювання.

Також вона зауважила, що в законопроекті 10449 в змінах до закону про мобілізацію її «правка щодо звільнення від мобілізації осіб, що перебували в полоні, відхилена профільним комітетом». «Ставитиму її в залі. Правка за номером 1856», зазначила вона.
«По здобувачам освіти прописали так:
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури», - додала депутатка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки почне працювати над поправками до законопроекту 10449 про посилення мобілізації не раніше 11 березня. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Федієнко.

«До тих пір поки, з правками не почнуть працювати депутати які подавали ці правки, про будь-які питання, щодо відхилення, або не відхилення по даному законопроекту, вважаю говорити некоректно, та непрофесійно.

З правками по законопроекту депутати почнуть працювати з понеділка», - заявив Олександр Федієнко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем.

Ще ми писали, що депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    голова Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради