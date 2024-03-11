Стосовно догляду за особами з інвалідністю – звільнять від призову тільки родичів 1-2 ступеня споріднення – Ольга Василевська-Смаглюк про результати засідань Комітету

Народний депутат повідомила, які аспекти враховані стосовно догляду за особами з інвалідністю та щодо призову здобувачів освіти під час розгляду законопроекту про мобілізацію.

За результатами розгляду напрямів законопроекту 10449 про мобілізацію у розрізі догляду за особами з інвалідністю пропонують звільнити від призову тільки родичів 1-2 ступеня споріднення, зайнятих доглядом. Про це повідомила народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім’ї другого ступеню споріднення (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я)», - озвучила вона фінальне формулювання.

Також вона зауважила, що в законопроекті 10449 в змінах до закону про мобілізацію її «правка щодо звільнення від мобілізації осіб, що перебували в полоні, відхилена профільним комітетом». «Ставитиму її в залі. Правка за номером 1856», зазначила вона.

«По здобувачам освіти прописали так:

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури», - додала депутатка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки почне працювати над поправками до законопроекту 10449 про посилення мобілізації не раніше 11 березня. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Федієнко.

«До тих пір поки, з правками не почнуть працювати депутати які подавали ці правки, про будь-які питання, щодо відхилення, або не відхилення по даному законопроекту, вважаю говорити некоректно, та непрофесійно.

З правками по законопроекту депутати почнуть працювати з понеділка», - заявив Олександр Федієнко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем.

Ще ми писали, що депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко

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