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  1. В Україні

Державний оператор тилу уклав перші договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ

12:02, 11 березня 2024
У ДОТ зазначили, що договори укладені без використання електронної системи Prozorro.
Державний оператор тилу уклав перші договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ
Джерело фото: Укрінформ
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Державний оператор тилу, закупівельна організація Міністерства оборони, уклав договори на постачання харчування для Збройних сил України за результатами першого раунду збору пропозицій, оголошеного минулого тижня.

У ДОТ зазначили, що договори укладені з компаніями-виробниками харчової продукції в межах чинного законодавства без використання електронної системи Prozorro.

Згідно з умовами договорів, постачання здійснюватиметься в 4 сектори. Середня ціна за комплект склала 109,35 грн за одиницю. Звіт про укладені договори включно із назвами компаній обіцяють опублікувати в системі Prozorro до кінця тижня.

Також 11 березня ДОТ оголосив збір комерційних пропозицій на постачання в сім секторів та переоголосив збір КП на постачання продуктів харчування в 2 сектори.

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