На Вінниччині викрили агентку кремля, яка вихваляла путіна та шпигувала для фсб

СБУ затримала дружину «ексрегіонала» та повідомила про підозру за п'ятьма статтями.

Джерело фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність агентки фсб, яка збирала військову інформацію про Збройні Сили України у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію рф. За даними слідства, фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який очолював місцеву районну раду до 2015 року. Про це повідомили в СБУ.

За вказівкою російських спецслужб вона намагалась отримати інформацію про розташування аеродромів з військовою авіацією та наявність протиповітряної оборони поблизу цих об'єктів. Також зловмисниця вивчала геолокації медичних закладів, де проходять лікування українські військовослужбовці, та розвідувала маршрути переміщення військових колон. За отриманою інформацією планувалося проведення ракетно-дронових ударів по регіону.

Під час контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисницю та документували її злочинну діяльність. У результаті операції вдалося запобігти можливим ворожим ударів по стратегічній інфраструктурі області. Під час обшуків у її помешканні вилучено мобільні телефони та планшет, що використовувалися для комунікації з фсб.

Зараз зловмисниця перебуває під вартою. Їй повідомлено про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України, а також загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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