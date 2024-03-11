На Хмельниччині суд конфіскував у громадянки Білорусі землю, яку вона отримала у спадок

Прокурор вказав, що перебування у її приватній власності земельних ділянок суперечить Конституції, позаяк землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.

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Конфіскувати у власність держави земельні ділянки, які належать громадянці Білорусі – таке рішення ухвалив Новоушицький районний суд Хмельницької області. Про це просив прокурор у своєму позові, повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Ідеться про земельні ділянки площею 1,2697 га та 0,047 га з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться на території Кам’янець-Подільського району. Право власності на них громадянка Білорусі набула у порядку спадкування у 2019 році.

У позові прокурор вказав, що перебування у її приватній власності цих земельних ділянок суперечить ст.ст. 13, 14, 41 Конституції України, ст. ст. 80, 81, 145 Земельного кодексу України, позаяк землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню. Оскільки громадянка РБ їх не відчужила, уважав, є підстави для конфіскації землі у власність держави.

На думку судді, позовні вимоги прокурора обґрунтовані. Він довів, що відповідачка, бувши іноземною громадянкою, у травні 2019 року набула право власності на дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення та протягом року не відчужила їх (частина 4 статті 81 Земельного кодексу України).

Про відсутність у неї наміру виконати обов`язок щодо відчуження оспорюваної землі, на думку суду, також свідчить факт передачі її в оренду на 10 років місцевому агротовариству.

«Враховуючи, що [громадянка РБ] не дотрималась передбаченої земельним законодавством процедури щодо відчуження набутих земельних ділянок сільськогосподарського призначення протягом року, такі земельні ділянки підлягають конфіскації за рішенням суду», – йдеться у судовому рішенні.

Це рішення заочне й може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки. Воно набере законної сили, якщо протягом встановлених строків не подані ні така заява, ні апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

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