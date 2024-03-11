На Одещині судитимуть посадовця військкомату, який за $7 тисяч «відмазував» від мобілізації

Співробітника Білгород-Дністровського військкомату звинувачують у корупційній схемі з уникненням мобілізації.

Джерело фото: ДБР

Після завершення досудового розслідування співробітники Державного бюро розслідувань направили обвинувальний акт до суду стосовно працівника Білгород-Дністровського РТЦК та СП, якого підозрюють у корупційних діях за уникнення мобілізації. Про це повідомили в ДБР.

За інформацією ДБР, працівник вимагав гроші від військовозобов'язаних чоловіків за допомогою у уникненні мобілізації. За суму у 2 тисячі доларів США він виписував їм документи, що засвідчували їхню непридатність до військової служби. За 3 тисячі доларів США, згідно з розслідуванням, він надавав можливість чоловікам знятися з військового обліку.

За даними ДБР, співробітник військкомату отримав від обвинувачуваного 7 тисяч доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Наразі обвинувачуваний відсторонений від посади. Його звинувачують у трьох епізодах зловживання впливом за статтею 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

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