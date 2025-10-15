У Києві інструктор автошколи за $4500 обіцяв працевлаштування військовозобов’язаного задля бронювання

Чоловіка спіймали під час отримання завдатку в $1000.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомили про підозру інструктору автошколи, який вимагав $4500 за сприяння у працевлаштуванні військовозобов’язаного на підприємство, де можливе бронювання від мобілізації.

За даними прокуратури, киянин під час уроків водіння дізнався від інструктора про можливість такого працевлаштування. Інструктор оцінив свої послуги в $4500, а також пропонував за додаткову плату організувати виїзд за кордон із умовою повернення з відрядження.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання завдатку в розмірі $1000. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України як одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років із можливою конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.