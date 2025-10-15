В Киеве инструктор автошколы за $4500 обещал трудоустройство военнообязанного для бронирования

Мужчину поймали при получении задатка в $1000.

В Киеве сообщили о подозрении инструктору автошколы, который требовал $4500 за содействие в трудоустройстве военнообязанного на предприятие, где возможно бронирование от мобилизации.

По данным прокуратуры, киевлянин во время уроков вождения узнал от инструктора о возможности такого трудоустройства. Инструктор оценил свои услуги в $4500, а также предлагал за дополнительную плату организовать выезд за границу с условием возвращения из командировки.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении задатка в размере $1000. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины как получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом, соединенное с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет с возможной конфискацией имущества.

