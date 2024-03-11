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Чоловіки повинні будуть носити із собою військовий квиток – поліцейські зможуть фіксувати перевірку документів

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  1. У світі

Інвестори закликають ЄС розширити програму облігацій, щоб фінансувати війну проти рф

15:41, 11 березня 2024
Інвестори закликають ЄС зробити програму облігацій сталим рішенням на трильйон євро.
Інвестори закликають ЄС розширити програму облігацій, щоб фінансувати війну проти рф
Джерело фото: cdn.trend.az
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Інвестори закликають лідерів Європейського Союзу зробити програму облігацій блоку на трильйон євро сталим та постійним рішенням. Це позитивна новина для політичного уряду ЄС, який бореться з питанням нарощування загального військового потенціалу шляхом випуску спільних облігацій.

За даними Bloomberg, управляючі фондами, яким бракує цінних паперів з рейтингом ААА, активно пропонують збільшити випуск цінних паперів в Європі. Інвестори стверджують, що це буде сприяти збільшенню витрат, що стає все більш важливим для протидії військовій агресії росії, при цьому не збільшуючи борг окремих держав-членів.

Крім того, інвестори відмічають, що ці інструменти дозволять зростити витрати, але без збільшення боргу окремих держав-членів ЄС. Для них також важливо, що облігації ЄС приносять премію порівняно з суверенними облігаціями з аналогічним рейтингом.

«Інвестори прагнуть цих облігацій», - відзначив портфельний менеджер компанії Barings Браян Мангвіро, який володіє боргом Європейського Союзу.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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