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У Харкові затримали прикордонника, який за $7500 обіцяв перевести колегу в інший підрозділ

16:12, 4 квітня 2024
Чоловік вимагав хабар в у свого колеги, який хотів перевестися з відділу прикордонної служби до управління прикордонного загону.
У Харкові затримали прикордонника, який за $7500 обіцяв перевести колегу в інший підрозділ
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У Харкові затримали та повідомили про підозру прикордоннику, який за хабар обіцяв колезі перевести його з одного підрозділу в інший. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається що прикордонник вимагав хабар в у свого колеги, який хотів перевестися з відділу прикордонної служби до управління прикордонного загону. Фігурант повідомив, що може «вирішити це питання, поговоривши з потрібними людьми».

За це він захотів отримати 7,5 тис. доларів. Ціну аргументував тим, що це складна процедура і тільки використовуючи свій авторитет зможе допомогти з переводом.

28 березня біля одного з харківських кінотеатрів відбулася зустріч, на якій підозрюваний одержав хабар. Одразу після цього його було затримано.

Прикордоннику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до такої злочинної схеми.

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