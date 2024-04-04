У Харкові затримали прикордонника, який за $7500 обіцяв перевести колегу в інший підрозділ

Чоловік вимагав хабар в у свого колеги, який хотів перевестися з відділу прикордонної служби до управління прикордонного загону.

У Харкові затримали та повідомили про підозру прикордоннику, який за хабар обіцяв колезі перевести його з одного підрозділу в інший. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається що прикордонник вимагав хабар в у свого колеги, який хотів перевестися з відділу прикордонної служби до управління прикордонного загону. Фігурант повідомив, що може «вирішити це питання, поговоривши з потрібними людьми».

За це він захотів отримати 7,5 тис. доларів. Ціну аргументував тим, що це складна процедура і тільки використовуючи свій авторитет зможе допомогти з переводом.

28 березня біля одного з харківських кінотеатрів відбулася зустріч, на якій підозрюваний одержав хабар. Одразу після цього його було затримано.

Прикордоннику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до такої злочинної схеми.

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