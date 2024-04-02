Ограниченно годные должны пройти медицинское освидетельствование: Президент подписал закон

Мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Президент Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Так, до второго чтения Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности учел поправку авторства председателя Комитета Александра Завитневича, Федора Вениславского и других, согласно которой предусмотрено «установить, что граждане Украины, признанные ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе».

Также соответствующими поправками ко второму чтению в Законе "О воинской обязанности и военной службе" исключили абзац 10 ч. 9 ст. 14, который предусматривает, что на районные (городские) комиссии по вопросам приписки возлагается снятие с военного учета призывников и взятие на военный учет военнообязанных граждан, которые по состоянию здоровья признаны негодными к военной службе в мирное время, ограничено годными в военное время.

В абзаце 5 ч. 10 ст. 14, устанавливающем, что «по результатам медицинского осмотра гражданина Украины и с учетом уровня его образовательной подготовки, личных качеств, рода деятельности и специальности комиссия по вопросам приписки может принять одно из следующих решений: не годный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время, подлежащее взятию на учет военнообязанных» слова «в мирное время, ограниченно годный в военное время, подлежит взятию на учет военнообязанных» исключены.

Таким образом, комиссия по приписке может принять решение о негодности к военной службе (а норму относительно ограниченно годных исключили).

Также исключены слова "или ограниченную годность" из п. "б" ч. 3 статьи 26.

Эта норма регулировала, что военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву лиц офицерского состава, увольняются по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о негодности или ограниченной годности к военной службе. Следовательно, теперь останется только норма о негодности.

Аналогично исключены слова об «ограниченной годности в военное время» из подпункта «б» пункта 1 ч. 4 ст. 26, по которой военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, увольняются с военной службы по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно- врачебной комиссии о непригодности к военной службе в мирное время или ограниченной годности в военное время, за исключением случаев, определенных положениями о прохождении гражданами Украины военной службы.

Также исключена соответствующая норма об ограниченной годности по основаниям прекращения контракта и увольнения с военной службы.

Кроме того, изъята соответствующая норма из ч. 6 ст. 26, которая устанавливает, что военнослужащие, которые проходят кадровую военную службу, увольняются с военной службы по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии в частности об ограниченной годности к военной службе.

Также в п. 3 ч. 6 ст. 37, по которому исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины – в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов Службы внешней разведки Украины – в соответствующем подразделении СВР) подлежат граждане Украины, которые признаны военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе с исключением из военного учета слова «с исключением из военного учета» изъяты.

Таким образом, Верховная Рада решила не ожидать принятия законопроекта 10449 о мобилизации, который, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», также предусматривает повторный медосмотр ограниченно годных.

Напомним, член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский во время телемарафона отметил, что ограниченно годных могут отправить в боевые подразделения.

«Когда мы наведем порядок и четко определим, кто годен, а кто негоден, они могут быть мобилизованы, если пригодятся, и должны пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах», – сказал нардеп.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим же законом главы и члены врачебно-консультативных комиссий исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, с определенными условиями.

Автор: Наталя Мамченко

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