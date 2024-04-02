В Подольском районе столицы мужчина во время прогулки нашел гранату

На улицах Киева продолжают выявлять потенциальные взрывчатки.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Местные жители столицы продолжают обнаруживать потенциально опасные предметы на улицах. Согласно сообщению патрульной полиции Киева, в Подольском районе один из жителей во время прогулки сообщил о находке, похожей на гранату.

Немедленно после получения сообщения полицейские прибыли на место происшествия и установили охрану. Дополнительно были запрошены следователи и взрывотехники для оценки ситуации и нейтрализации опасного объекта.

В связи с этим полицейские напомнили гражданам о правилах поведения в случае обнаружения подобных ситуаций. В частности, запрещено приближаться к потенциально опасному предмету, поднимать, двигать, бросать или разбирать его. Также отмечено, что использование огня или курение неподалеку от таких предметов категорически запрещено, поскольку это может привести к серьезным последствиям.

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