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У Подільському районі столиці чоловік під час прогулянки знайшов гранату

21:55, 2 квітня 2024
На вулицях Києва продовжують виявляти потенційні вибухівки.
У Подільському районі столиці чоловік під час прогулянки знайшов гранату
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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Місцеві жителі столиці продовжують виявляти потенційно небезпечні предмети на вулицях. Згідно з повідомленням патрульної поліції Києва, у Подільському районі один з мешканців під час прогулянки повідомив про знахідку, що схожа на гранату.

Негайно після отримання повідомлення поліцейські прибули на місце події та встановили охорону. Додатково були запрослені слідчі та вибухотехніки для оцінки ситуації та нейтралізації небезпечного об'єкта.

У зв'язку з цим поліцейські нагадали громадянам про правила поведінки в разі виявлення схожих ситуацій. Зокрема, заборонено наближатися до потенційно небезпечного предмета, підіймати, рухати, кидати або розбирати його. Також наголошено на тому, що використання вогню чи куріння неподалік від таких предметів категорично заборонене, оскільки це може призвести до серйозних наслідків.

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