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Суд повернув територіальній громаді понад 65 гектарів землі

16:43, 26 квітня 2024
Систематичне порушення відповідачем, як орендарем, умов спірних договорів оренди земельних ділянок та приписів чинного законодавства щодо сплати орендної плати є самостійною та достатньою підставою для розірвання таких договорів.
Суд повернув територіальній громаді понад 65 гектарів землі
ілюстративне фото
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Господарський суд Тернопільської області повернув територіальній громаді понад 65 гектарів землі.

Підставою для розірвання договору оренди землі є саме систематична несплата орендної плати (два та більше випадки). Отже, несплата орендної плати, визначеної умовами укладеного між сторонами правочину, в тому числі сплата орендної плати не у повному обсязі (часткове виконання зобов`язання), є підставою для розірвання такого договору.

Бережанська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до суб’єкта господарювання про розірвання договорів оренди земельних ділянок та зобов’язання повернути землі громаді.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням умов договорів відповідачем в частині несвоєчасної орендної плати, нераціонального використання земельних ділянок за цільовим призначенням та їх утримання в неналежному стані з метою збереження родючості ґрунтів, захисту від заростання бур`янами, чагарниками і дрібноліссям.

Дослідивши усі обставини справи, суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги. При цьому суд зазначив, що систематичне порушення відповідачем, як орендарем, умов спірних договорів оренди земельних ділянок та приписів чинного законодавства щодо сплати орендної плати є самостійною та достатньою підставою для розірвання таких договорів. Відтак, суд розірвав оспорювані договори та повернув у володіння та користування територіальної громади землі загальною площею понад 65 гектарів.

Ознайомитись з повним текстом рішення суду у справі № 921/110/23(921/13/24) можна за посиланням.

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