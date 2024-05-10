Дадут ли субсидию домохозяйству, если член семьи выезжает за границу: разъяснение ПФ

В Пенсионном фонде разъяснили вопросы назначения субсидии в случае, если член семьи выезжает за границу.

Фото: 1news.zp.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области ответило на вопрос о назначении субсидии.

«Я прописана в квартире родителей. Скоро должен уехать за границу на лечение. Будет ли в таком случае продлено начисление жилищной субсидии?», - спросила гражданка в ПФ.

На что получил ответ: «Да, будет».

В ПФ отметили, что в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 (с изменениями), если в составе домохозяйства есть лицо, достигшее 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в этом периоде такое лицо находилось за границей совокупно более 60 дней, то право на получение жилищной субсидии теряется.

Однако в 60-дневный срок пребывания за границей не включаются дни лечения, служебной командировки, обучения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.

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