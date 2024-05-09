В Одесской области женщина с сообщниками за $4000 помогала мужчинам незаконно пересекать границу

Пограничники разоблачили организаторов незаконной переправки лиц, среди которых женщина.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Организаторов незаконной переправки людей за границу разоблачили в Одесской области. По данным Государственной пограничной службы Украины, в рамках уголовного производства, начатого по признакам преступления согласно статье 332 части 3 Уголовного кодекса Украины, оперативники совместно с полицией задержали 30-летнюю гражданку Украины.

Женщина намеревалась незаконно переправить через государственную границу четырех мужчин призывного возраста. Злоумышленницу и ее сообщников обнаружили вблизи границы в Подольском районе Одесской области, когда они попытались пересечь границу в Приднестровский регион Молдовы.

Во время проведения операции было установлено, что еще двое граждан участвовали в этой преступной деятельности. Один из них, по предварительным данным, получил 4 тысячи долларов за содействие в незаконном пересечении границы.

Всем трем лицам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Мероприятия задержания проводились с участием сотрудников Управления миграционной полиции ГУНП в Житомирской области и следователей Житомирской окружной прокуратуры.

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