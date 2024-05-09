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На Одещині жінка зі спільниками за $4000 допомагала чоловікам незаконно перетинати кордон

17:22, 9 травня 2024
Прикордонники викрили організаторів незаконного переправлення осіб, серед яких жінка.
На Одещині жінка зі спільниками за $4000 допомагала чоловікам незаконно перетинати кордон
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Організаторів незаконного переправлення людей за кордон викрили у Одеській області. За даними Державної прикордонної служби України, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину згідно зі статтею 332 частини 3 Кримінального кодексу України, оперативники спільно з поліцією затримали 30-річну громадянку України.

Жінка мала намір незаконно переправити через державний кордон чотирьох чоловіків призовного віку. Зловмисницю і її спільників виявили поблизу кордону в Подільському районі Одеської області, коли вони спробували перетнути кордон до Придністровського регіону Молдови.

Під час проведення операції було встановлено, що ще двоє громадян брали участь у цій злочинній діяльності. Один із них, за попередніми даними, отримав 4 тисячі доларів за сприяння у незаконному перетині кордону.

Всім трьом особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Заходи затримання проводились за участю співробітників Управління міграційної поліції ГУНП в Житомирській області та слідчих Житомирської окружної прокуратури.

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