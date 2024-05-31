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Новая карта судов, аудит и реорганизация ГСА, создание ВАСУ – в Офисе Президента озвучили следующие шаги судебной реформы

12:34, 31 мая 2024
Также среди шагов – разработка на основании опыта европейских стран правил, которые не допустили бы остановку работы судейского управления.
Новая карта судов, аудит и реорганизация ГСА, создание ВАСУ – в Офисе Президента озвучили следующие шаги судебной реформы
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Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик озвучил перечень шагов, которые могут быть предприняты в дальнейшем в рамках судебной реформы.

«Часто можно услышать, что судебная реформа является одной из самых продолжительных в Украине. На этот счет можно дискутировать, потому что судебная реформа, даже если оценивать время, прошедшее с Революции Достоинства, не была последовательным непрерывным однородным процессом и имела разные результаты. Среди положительного:

  • курс на деполитизацию судебной власти;
  • усиление ее подотчетности перед обществом;
  • кадровое обновление судейского корпуса на конкурсной основе.

Однако часть проведенных мероприятий за указанный период времени не была эффективной и встречала значительное сопротивление.

Как следствие, на длительное время была прекращена работа органов судейского управления, остановлены конкурсные процедуры, что существенно повлияло на доступ к правосудию, ведь вызвало серьезную кадровую проблему, которую мы испытываем и сегодня, увеличило нагрузку на судей и аппарат, увеличило сроки рассмотрения дел, привело к общественному напряжению.

Однако за последние годы Украиной сделано много шагов к европейской интеграции и осуществлен комплекс реформ для приближения к стандартам ЕС.

Украина продемонстрировала значительный прогресс в сфере реформирования судебной системы.

Как следствие:

  • на качественно новых конкурсных началах и по результатам проверки на добродетель, соответствие критериям профессиональной этики сформированы ключевые органы судейского управления – Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей Украины;
  • восстановлена ​​дисциплинарная функция Высшего совета правосудия и начался процесс формирования Службы дисциплинарных инспекторов;
  • усовершенствован порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе и проведен открытый для общественности конкурс в КСУ, по результатам которого уже назначен судьей КСУ;
  • усовершенствованы процедуры отбора кандидатов на должности судей;
  • объявлены конкурсы на должности судей местных и апелляционных судов, а также в ВАКС.

В то же время, все еще есть много проблем, ожидающих решения.

Среди них, в частности, следующие:

  • решение вопроса заполнения большого количества вакантных должностей судей, по которым необходимо осуществить проведение конкурсов;
  • завершение квалификационного оценивания судей;
  • разработка на основании опыта европейских стран правил, которые не допустили бы остановки функционирования судейского управления;
  • усовершенствование требований к декларации добродетели судьи, кандидата на должность судьи и процессу их проверки;
  • введение четкого перечня оснований дисциплинарной ответственности судей, в том числе Конституционного Суда Украины;
  • автоматизация большинства рабочих процессов, происходящих в ВККС с использованием высокоэффективных продуктов программного обеспечения, что будет способствовать оптимизации временных, человеческих и финансовых ресурсов;
  • декоммунизация и дерусификация названий судов (переименование);
  • создание нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованных судьями, прошедшими проверку на профессиональную компетентность и добродетель (то есть, создание Высшего административного суд по примеру ВАКС – прим. ред.);
  • разработка новой карты местных общих судов. Реформа не слишком популярна. В то же время, ее качественная реализация позволит выровнять судейскую нагрузку по стране, что улучшит уровень доступа граждан к правосудию;
  • проведение аудита и реорганизация ГСА;
  • материально-техническое обеспечение судов, в том числе на деоккупированных территориях;
  • обеспечение справедливой оплаты труда аппарата судов;
  • обеспечение хранения архивов судов и материалов дел, их оцифровка;
  • дальнейшая цифровизация судопроизводства, в частности модернизация Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Это далеко не полный список» - отметил он.

По его словам, задач много, и большинство из них нуждаются в консолидации усилий представителей всех ветвей власти, гражданского общества, а также помощи международных партнеров и экспертов.

Автор: Наталя Мамченко 

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