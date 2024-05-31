Новая карта судов, аудит и реорганизация ГСА, создание ВАСУ – в Офисе Президента озвучили следующие шаги судебной реформы

Также среди шагов – разработка на основании опыта европейских стран правил, которые не допустили бы остановку работы судейского управления.

Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик озвучил перечень шагов, которые могут быть предприняты в дальнейшем в рамках судебной реформы.

«Часто можно услышать, что судебная реформа является одной из самых продолжительных в Украине. На этот счет можно дискутировать, потому что судебная реформа, даже если оценивать время, прошедшее с Революции Достоинства, не была последовательным непрерывным однородным процессом и имела разные результаты. Среди положительного:

курс на деполитизацию судебной власти;

усиление ее подотчетности перед обществом;

кадровое обновление судейского корпуса на конкурсной основе.

Однако часть проведенных мероприятий за указанный период времени не была эффективной и встречала значительное сопротивление.

Как следствие, на длительное время была прекращена работа органов судейского управления, остановлены конкурсные процедуры, что существенно повлияло на доступ к правосудию, ведь вызвало серьезную кадровую проблему, которую мы испытываем и сегодня, увеличило нагрузку на судей и аппарат, увеличило сроки рассмотрения дел, привело к общественному напряжению.

Однако за последние годы Украиной сделано много шагов к европейской интеграции и осуществлен комплекс реформ для приближения к стандартам ЕС.

Украина продемонстрировала значительный прогресс в сфере реформирования судебной системы.

Как следствие:

на качественно новых конкурсных началах и по результатам проверки на добродетель, соответствие критериям профессиональной этики сформированы ключевые органы судейского управления – Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей Украины;

восстановлена ​​дисциплинарная функция Высшего совета правосудия и начался процесс формирования Службы дисциплинарных инспекторов;

усовершенствован порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе и проведен открытый для общественности конкурс в КСУ, по результатам которого уже назначен судьей КСУ;

усовершенствованы процедуры отбора кандидатов на должности судей;

объявлены конкурсы на должности судей местных и апелляционных судов, а также в ВАКС.

В то же время, все еще есть много проблем, ожидающих решения.

Среди них, в частности, следующие:

решение вопроса заполнения большого количества вакантных должностей судей, по которым необходимо осуществить проведение конкурсов;

завершение квалификационного оценивания судей;

разработка на основании опыта европейских стран правил, которые не допустили бы остановки функционирования судейского управления;

усовершенствование требований к декларации добродетели судьи, кандидата на должность судьи и процессу их проверки;

введение четкого перечня оснований дисциплинарной ответственности судей, в том числе Конституционного Суда Украины;

автоматизация большинства рабочих процессов, происходящих в ВККС с использованием высокоэффективных продуктов программного обеспечения, что будет способствовать оптимизации временных, человеческих и финансовых ресурсов;

декоммунизация и дерусификация названий судов (переименование);

создание нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованных судьями, прошедшими проверку на профессиональную компетентность и добродетель (то есть, создание Высшего административного суд по примеру ВАКС – прим. ред.);

разработка новой карты местных общих судов. Реформа не слишком популярна. В то же время, ее качественная реализация позволит выровнять судейскую нагрузку по стране, что улучшит уровень доступа граждан к правосудию;

проведение аудита и реорганизация ГСА;

материально-техническое обеспечение судов, в том числе на деоккупированных территориях;

обеспечение справедливой оплаты труда аппарата судов;

обеспечение хранения архивов судов и материалов дел, их оцифровка;

дальнейшая цифровизация судопроизводства, в частности модернизация Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Это далеко не полный список» - отметил он.

По его словам, задач много, и большинство из них нуждаются в консолидации усилий представителей всех ветвей власти, гражданского общества, а также помощи международных партнеров и экспертов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.