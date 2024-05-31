Кабмин усовершенствовал правила размещения переселенцев

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, поселение ВПЛ теперь станет возможным на 60 дней, раньше это было 30 дней.

Иллюстративное фото, источник - КГГА

Кабинет министров принял изменения в постановление Кабмина от 1 сентября 2023 г. № 930 «Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, изменения предполагают:

До 1 января 2025 продлен срок для приведения помещений в соответствие с минимальными требованиями. В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, поселение ВПЛ теперь станет возможным на 60 дней. Раньше это было 30 дней. Теперь под места временного проживания ВПЛ можно обустраивать и нежилые помещения. К примеру, гостиницы и общежития. Теперь, если МВП была отремонтирована за счет международных доноров, то такое МВП нельзя исключить из перечня МВП. Это позволит не допустить безосновательного выселения ВПЛ с МВП.

Указанное решение Правительства будет способствовать защите прав внутренне перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что власти нарабатывают постоянные решения, чтобы обеспечить жильем ВПЛ.

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