Минюст требует запретить политическую партию «Наш край»

Судом открыто производство по исковому заявлению Минюста к политической партии «Наш край».

Фото: sylapravdy.com

Министерство юстиции Украины сообщило, что определением Восьмого апелляционного административного суда от 21 мая открыто производство по делу № П/857/6/24 по исковому заявлению ведомства к политической партии «Наш край», с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по предмету спора, на стороне истца – Службы безопасности Украины, о запрещении деятельности политической партии.

Дело назначено для рассмотрения в судебном заседании в помещении Восьмого апелляционного административного суда на 12.06.2024 в 14:45 по адресу: ул. Саксаганского, 13, г. Львов, 79005 (председательствующий судья – Гуляк Василий Васильевич, зал судебного заседания № 4).

Ранее сообщалось, что Минюст требует запретить пророссийскую партию «СПАС».

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