Мін’юст вимагає заборонити політичну партію «Наш край»

Судом відкрито провадження за позовною заявою Мін’юсту до політичної партії «Наш край».

Фото: sylapravdy.com

Міністерство юстиції України повідомило, що ухвалою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 21 травня відкрито провадження у справі № П/857/6/24 за позовною заявою відомства до політичної партії «Наш край», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Служби безпеки України, про заборону діяльності політичної партії.

Справу призначено до розгляду в судовому засіданні у приміщенні Восьмого апеляційного адміністративного суду на 12.06.2024 о 14:45 за адресою: вул. Саксаганського, 13, м. Львів, 79005 (головуючий суддя – Гуляк Василь Васильович, зал судового засідання № 4).

Раніше ми писали, що Мін’юст вимагає заборонити проросійську партію «СПАС».

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