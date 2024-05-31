Кабмін вдосконалив правила розміщення переселенців

У разі відсутності документів, що посвідчують особу, поселення ВПО тепер стане можливим на 60 днів, раніше це було 30 днів.

Ілюстративне фото, джерело - КМДА

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, зміни передбачають:

До 1 січня 2025 року продовжено термін для приведення приміщень у відповідність із мінімальними вимогами. У разі відсутності документів, що посвідчують особу, поселення ВПО тепер стане можливим на 60 днів. Раніше це було 30 днів. Тепер під місця тимчасового проживання ВПО можна облаштовувати і нежитлові приміщення. До прикладу, готелі та гуртожитки. Тепер, якщо МТП було відремонтовано за рахунок міжнародних донорів, то таке МТП не можна виключити з переліку МТП. Це дозволить не допустити безпідставного виселення ВПО із МТП.

Зазначене рішення Уряду сприятиме захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

Раніше повідомлялося, що влада напрацьовує сталі рішення, аби забезпечити житлом ВПО.

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