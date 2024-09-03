Завладение миллиона гривен на ремонте Южного моста в Киеве: будут судить подрядчика

Заместитель директора подрядной организации внес сведения в акты выполненных работ на другие материалы, которые не предусматривал тендер, что увеличило цены ремонта.

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В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя директора подрядной организации по факту завладения почти 1 миллиона гривен во время ремонта Южного моста и транспортных развязок. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, между КП «Київавтошляхміст» и частным предприятием в 2023 году был заключен договор на выполнение противоаварийных работ по ремонту деформационных швов Южного моста и транспортных развязок в Киеве.

По данным прокуратуры, в дальнейшем заместитель директора подрядной организации, достоверно зная, что при выполнении работ частично заменена бетонная смесь на другую, не предусмотренную тендерной документацией, внес сведения в акты выполненных работ, что привело к дополнительным расходам.

Заключение экспертов подтверждает нанесение ущерба столичной общине на сумму почти 1 миллион гривен.

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