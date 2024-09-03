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Восстановление государственной власти в Крыму – что предусматривает законопроект

22:54, 3 сентября 2024
Законодательная инициатива направлена ​​на создание предпосылок для восстановления госвласти на полуострове после деоккупации.
Восстановление государственной власти в Крыму – что предусматривает законопроект
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На заседании оборонного Комитета Верховной Рады представили законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму. Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым и Севастополе».

Как сообщили в Минреинтеграции, эта законодательная инициатива направлена ​​на создание предпосылок для восстановления государственной власти на полуострове после деоккупации, способствовать его интеграции в систему публичного управления Украины. А также обеспечить проведение реформы местного самоуправления. В частности, создание новых районов, территориальных общин и органов управления ими.

Кроме этого, во время действия военного положения проектом закона предлагается образовать Военную администрацию АР Крым. Этот орган будет выполнять полномочия Совета министров и Верховной рады АР Крым, координировать и контролировать деятельность военных администраций более низких уровней, выполнять ряд других полномочий.

Законопроектом также предусмотрено установить дату (с 27 февраля 2014 года) прекращения полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц и государственных служащих государственных органов, которые не были перемещены из ВОТ АР Крым.

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