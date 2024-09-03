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Відновлення державної влади у Криму – що передбачає законопроєкт

22:54, 3 вересня 2024
Законодавча ініціатива має на меті створити передумови для відновлення держвлади на півострові після деокупації.
Відновлення державної влади у Криму – що передбачає законопроєкт
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На засіданні оборонного Комітету Верховної Ради представили законопроєкт щодо відновлення державної влади в Криму. Йдеться про проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі».

Як повідомили у Мінреінтеграції, ця законодавча ініціатива має на меті створити передумови для відновлення державної влади на півострові після деокупації, сприяти його інтеграції в систему публічного врядування України. А також забезпечити впровадження реформи місцевого самоврядування. Зокрема, створення нових районів, територіальних громад та органів управління ними.

Крім цього, на час дії воєнного стану проєктом закону пропонується утворити Військову адміністрацію АР Крим. Цей орган виконуватиме повноваження Ради міністрів та Верховної ради АР Крим, координуватиме та контролюватиме діяльність військових адміністрацій нижчих рівнів, виконуватиме низку інших повноважень.

Законопроєктом також передбачено встановити дату (з 27 лютого 2014 року) припинення повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та державних службовців державних органів, які не були переміщені з ТОТ АР Крим.

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