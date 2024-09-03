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Заволодіння мільйона гривень на ремонті Південного мосту в Києві: судитимуть підрядника

13:05, 3 вересня 2024
Заступник директора підрядної організації вніс відомості до актів виконаних робіт інші матеріали, які не передбачав тендер, що збільшило ціни ремонту.
Заволодіння мільйона гривень на ремонті Південного мосту в Києві: судитимуть підрядника
Фото з відкритих джерел
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До суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника директора підрядної організації за фактом заволодіння майже 1 мільйона гривень під час ремонту Південного мосту та транспортних розв’язок. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір на виконання протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів Південного мосту та транспортних розв’язок у м. Києві.

За даними прокуратури, у подальшому заступник директора підрядної організації, достовірно знаючи, що під час виконання робіт частково замінено бетонну суміш на іншу, не передбачену тендерною документацією, вніс відомості до актів виконаних робіт, що призвело до додаткових витрат.

Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму майже 1 мільйон гривень.

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