Судьям разрешат использовать искусственный интеллект при подготовке судебных решений

Использование искусственного интеллекта в деятельности судей будет ограничено, и не должно касаться оценки и процесса принятия решений.

Украинским судьям во время профессиональной деятельности разрешат использовать искусственный интеллект (AI).

Соответствующая статья под номером 16 добавлена ​​в новую редакцию Кодекса судейской этики.

Как было отмечено 9 сентября в ходе презентации проекта обновленного Кодекса судейской этики, в новой редакции Кодекса предложено отметить, что:

«Использование судьей технологий искусственного интеллекта допустимо, если это не влияет на независимость и беспристрастность судьи, не касается оценки доказательств и процесса принятия решений и не нарушает требований законодательства».

Таким образом, украинские судьи смогут использовать программы с искусственным интеллектом для подготовки судебных решений, поиска релевантной судебной практики и анализа необходимой информации.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» подробно сообщала о новых положениях Кодекса судейской этики.

12 сентября изменения в Кодекс судейской этики рассмотрит на своем заседании Совет судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.