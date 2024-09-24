Решительные действия партнеров могут заставить россию к миру в следующем году, – Владимир Зеленский

Президент Украины призвал к решительным действиям для завершения агрессии РФ на встрече с делегацией Конгресса США.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов, в состав которой вошли сенаторы Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и конгрессмен Грегори Микс. Об этом Президент рассказал в своей заметке в соцсетях.

Во время встречи он выразил благодарность за их поддержку Украины и проинформировал делегацию о текущей ситуации с безопасностью в стране, а также о перспективах на следующий год и возможных действиях россии.

«Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш План победы поможет на практике примирить россию к миру», - отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что американское лидерство имеет критически важное значение для защиты свободы в мире. «Я благодарен Конгрессу США, обеим партиям и палатам за их непоколебимую преданность этому делу», - добавил Президент.

Зеленский также отметил важность поддержки со стороны Конгресса и всех друзей свободы. «Мы ценим поддержку со стороны Конгресса США и всех друзей свободы в обеих палатах - Сенате и Палате представителей, - которые искренне ценят защиту жизни и понимают, насколько важно всем нам быть сильными - Украине, Соединенным Штатам и всем нашим партнерам», - сказал он.

Президент Украины также отметил, что с нетерпением ждет свои встречи в Вашингтоне, где планирует представить План победы Президенту Джо Байдену, а также встретиться с обоими кандидатами в Президенты США.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский также обсудил План победы с делегацией Конгресса США.

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