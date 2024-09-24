В Харькове задержан предатель, собиравший данные о последствиях ракетных ударов и местах дислокации ВСУ

В середине августа мужчину завербовал сотрудник фсб рф.

В Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении гражданину по факту государственной измены, совершенное в условиях военного положения.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, в середине августа 2024 года мужчину завербовал сотрудник фсб рф. Для коммуникации с куратором они использовали специально созданный анонимный чат в Телеграмме.

В ходе общения в мессенджере представитель спецслужбы пообещал подозреваемому помощь в беспрепятственном пересечении линии боевого столкновения в сторону россии.

«Сорока пятилетний мужчина периодически получал задания от фсб. Он собирал и передавал сведения о последствиях ракетных ударов, местах дислокации личного состава и военной техники ВСУ, местонахождении органов власти и органов военного управления», - сообщили в ведомстве

Отмечается, что эту информацию оккупанты использовали для планирования боевых задач, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность в пользу государства-агрессора.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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