В Харкові затримали зрадника, який збирав дані про наслідки ракетних ударів та місця дислокації ЗСУ

В середині серпня чоловіка завербував співробітник фсб рф.

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В Харкові правоохоронці затримали та повідомили про підозру громадянину за фактом державної зради, вчинене в умовах воєнного стану.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, в середині серпня 2024 року чоловіка завербував співробітник фсб рф. Для комунікації із «куратором» вони використовували спеціально створений анонімний чат у Телеграмі.

Під час спілкування у месенджері представник спецслужби пообіцяв підозрюваному допомоги у безперешкодному перетину лінії бойового зіткнення у бік рф.

«Сорока п’ятирічний чоловік періодично отримував завдання від фсб. Він збирав і передавав відомості про наслідки ракетних ударів, місця дислокації особового складу й військової техніки ЗСУ, місцезнаходження органів влади та органів військового управління», - повідомили у відомстві

Зазначається, що цю інформацію окупанти використовували для планування бойових завдань, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність на користь держави-агресора.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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