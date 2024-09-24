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Володимир Зеленський обговорив План перемоги з делегацією Конгресу США

09:53, 24 вересня 2024
Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на полях Генасамблеї ООН.
Володимир Зеленський обговорив План перемоги з делегацією Конгресу США
Джерело фото: president.gov.ua
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На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У складі делегації були сенатори Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс. Про це повідомив Офіс Президента.

«Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, Президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу», – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі Президент України детально поінформував про ситуацію на фронті, перебіг військових операцій у Курській області, потреби українських воїнів і важливість своєчасного постачання оборонних пакетів.

Окрему увагу було приділено Плану перемоги, який Зеленський представить Президенту Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у Президенти вже цього тижня. «Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень путіна», – підкреслив глава держави.

Також обговорювалися перспективи реалізації проектів з відбудови України, зокрема посилення енергетичної системи напередодні зими. Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти росії.

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