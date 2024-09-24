Владимир Зеленский обсудил План победы с делегацией Конгресса США

Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США на полях Генассамблеи ООН.

Источник фото: president.gov.ua

На полях Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. В составе делегации были сенаторы Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс. Об этом сообщил Офис Президента.

«Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, Президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ», - отметил Зеленский.

Во время встречи Президент Украины подробно проинформировал о ситуации на фронте, ходе военных операций в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов.

Отдельное внимание было уделено Плану победы, который Зеленский представит Президенту Джо Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в Президенты уже на этой неделе. «Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления россии. Этот план не зависит от любых решений путина», - подчеркнул глава государства.

Также обсуждались перспективы реализации проектов по восстановлению Украины, в частности усиление энергетической системы накануне зимы. Зеленский отметил важность дальнейшего усиления санкций против россии.

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