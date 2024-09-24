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Министры G7 призвали мир активизировать поддержку Украины для защиты энергетической инфраструктуры

10:11, 24 сентября 2024
Министры иностранных дел G7 призвали к увеличению финансирования Украины для поддержки в энергетическом кризисе из-за атак россии.
Министры G7 призвали мир активизировать поддержку Украины для защиты энергетической инфраструктуры
Источник фото: bukvy
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Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7) выразили непоколебимую поддержку Украине в условиях атак россии на энергетическую инфраструктуру и призвали международное сообщество усилить помощь стране. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Государственного департамента США, сообщает «Европейская правда».

В документе говорится о важности финансирования и поддержки в неденежной форме для удовлетворения насущных потребностей украинского энергетического сектора. В частности, акцентируется внимание на ремонте поврежденных электростанций, систем централизованного теплоснабжения, развертывании новых источников энергии и обеспечении аварийного резервного питания для критически важных служб.

«Мы призываем мировое сообщество срочно активизировать усилия в этом направлении и предоставить Украине всю необходимую помощь», - говорится в заявлении министров G7. Они также подчеркнули важность сотрудничества с международными партнерами, банками и Фондом энергетической поддержки Украины для повышения устойчивости энергетического сектора.

Министры призвали к увеличению финансовых взносов, в частности в последний фонд, чтобы укрепить энергетическую инфраструктуру Украины перед зимним сезоном. Они также подчеркнули необходимость международной помощи в защите энергетических объектов от атак, включая усиление противовоздушной обороны.

Кроме этого, главы МИД подчеркнули важность внедрения реформ в энергетическом секторе, в соответствии с европейскими стандартами и обязательств по Договору об энергетическом сообществе. «Мы призываем международных партнеров увеличить свои финансовые взносы, в частности в последний фонд, чтобы повысить устойчивость Украины следующей зимой», - добавили они.

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