Міністри G7 закликали світ активізувати підтримку України для захисту енергетичної інфраструктури

Міністри закордонних справ G7 закликали до збільшення фінансування України для підтримки в енергетичній кризі через атаки росії.

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Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) висловили непохитну підтримку Україні в умовах атак росії на енергетичну інфраструктуру і закликали міжнародну спільноту посилити допомогу країні. Відповідна заява була опублікована на сайті Державного департаменту США, повідомляє «Європейська правда».

У документі йдеться про важливість фінансування та підтримки у негрошовій формі для задоволення нагальних потреб українського енергетичного сектору. Зокрема, акцентується увага на ремонті пошкоджених електростанцій, систем централізованого теплопостачання, розгортанні нових джерел енергії та забезпеченні аварійного резервного живлення для критично важливих служб.

«Ми закликаємо світове співтовариство терміново активізувати зусилля в цьому напрямі та надати Україні всю необхідну допомогу», – йдеться в заяві міністрів G7. Вони також підкреслили важливість співпраці з міжнародними партнерами, банками і Фондом енергетичної підтримки України для підвищення стійкості енергетичного сектора.

Міністри закликали до збільшення фінансових внесків, зокрема в останній фонд, щоб зміцнити енергетичну інфраструктуру України перед зимовим сезоном. Вони також підкреслили необхідність міжнародної допомоги у захисті енергетичних об'єктів від атак, включаючи посилення протиповітряної оборони.

Крім цього, глави МЗС наголосили на важливості впровадження реформ в енергетичному секторі, відповідно до європейських стандартів і зобов’язань за Договором про енергетичне співтовариство. «Ми закликаємо міжнародних партнерів збільшити свої фінансові внески, зокрема в останній фонд, щоб підвищити стійкість України наступної зими», – додали вони.

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