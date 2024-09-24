24 вересня — яке сьогодні свято та головні події

24 вересня Всесвітній день досліджень раку.

Джерело фото: WestNews

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

24 вересня світ відзначає одразу кілька важливих дат: Всесвітній день досліджень раку, Міжнародний день караванника, Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення та День незапланованих безумств.

Для православних українців це також день вшанування пам'яті святої первомучениці Текли за новим церковним календарем. Іменини святкують Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій і Степан.

Пам’ятні події 24 вересня:

1852 рік: француз Анрі Жіффар здійснив перший політ на дирижаблі з паровим двигуном.

1869 рік: на американському ринку сталася паніка через масову скупку золота, відома як «чорна п'ятниця».

1960 рік: у США спустили на воду перший атомний авіаносець «Ентерпрайз».

1989 рік: папа Іван Павло II привселюдно вибачився перед Галілеєм і повернув йому "право бути законним сином церкви".

1993 рік: Міністерство юстиції України зареєструвало Організацію Українських Націоналістів (ОУН), очолювану Миколою Плав'юком.

1995 рік: Україна відмовилася від пропозиції Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією.

1998 рік: у Ліоні вперше провели трансплантацію руки.

2004 рік: під час президентської кампанії в Україні в Івано-Франківську на Віктора Януковича вчинено так званий «яєчний замах».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.