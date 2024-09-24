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Будівництво метро на Виноградар обійдеться Києву на 8 млрд дорожче – результати аудиту

09:35, 24 вересня 2024
Через недоброчесність підрядника будівництво метро на Виноградар затримується та дорожчає, ціна зросла до 14 мільярдів.
Будівництво метро на Виноградар обійдеться Києву на 8 млрд дорожче – результати аудиту
Фото: «Київметропроект»
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Відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві обійдеться міському бюджету на 8 мільярдів гривень дорожче, ніж планувалося раніше. Про це йдеться у звіті Державної аудиторської служби України за результатами перевірки фінансової діяльності КП «Київський метрополітен».

Згідно з даними аудиту, через дії недоброчесного підрядника «Київметробуд» та відсутність належного контролю з боку столичної влади, проєкт затримується і значно подорожчав. Борг компанії перевищив 4 мільярди гривень, а додаткові витрати зросли до 8 мільярдів.

Аудитори з'ясували, що замість виконання будівельних робіт, підрядник використав частину авансових коштів для депозитних операцій, а також на оплату консультаційних та інших послуг, залишивши будівництво без належного фінансування. В результаті, метрополітен перерахував ще 1,41 млрд грн у грудні 2019 року, з яких на роботи витрачено лише 44,1 млн грн.

Нині, через затримку та неефективне використання коштів, завершення будівництва коштуватиме місту майже 14 мільярдів гривень, що у 2,5 рази перевищує початкову вартість.

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