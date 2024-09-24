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«Україна ближча до завершення війни, ніж здається», – заявив Зеленський у США

08:59, 24 вересня 2024
Кінець війни ближче, ніж здається – Україна потребує більше підтримки, – Зеленський.
«Україна ближча до завершення війни, ніж здається», – заявив Зеленський у США
Джерело фото: ABC News
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна з росією може закінчитися раніше, ніж багато хто очікує, і закликав союзників посилити підтримку української армії. Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

«План перемоги – це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо», – зазначив Зеленський, підкресливши, що Україна має рухатися до перемоги з потужною підтримкою міжнародних партнерів..

Він також висловив впевненість, що завершення війни вже ближче, ніж це може здатися на перший погляд.

 «Я думаю, що ми ближче до миру, ніж здається. Ми ближче до закінчення війни», – сказав Зеленський.

Інтерв'ю відбулося під час візиту Зеленського до Нью-Йорка, де він бере участь у Генеральній Асамблеї ООН. Під час цієї поїздки до США Зеленський планує обговорити свій план перемоги з президентом Джо Байденом та іншими ключовими американськими лідерами.

Президент України також звернувся до США та Великої Британії з проханням зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які дозволили б Україні атакувати стратегічні об'єкти вглиб росії. Ця ініціатива набуває особливого значення на тлі активних бойових дій на сході України та після проведення операції в Курській області.

Президент зазначив, що російський диктатор володимир путін «боїться» операції в Курську, оскільки це демонструє його нездатність захистити власну територію. «Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити – що він не може захистити всю свою територію», – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що лише з «сильної позиції» Україна може підштовхнути росію до припинення війни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award.

Пізніше цього тижня Зеленський планує відвідати Вашингтон, де зустрінеться з Байденом, а також із політичними лідерами, включно з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

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