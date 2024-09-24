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«Украина ближе к завершению войны, чем кажется», – заявил Зеленский в США

08:59, 24 сентября 2024
Конец войны ближе, чем кажется - Украина нуждается в большей поддержке, – Зеленский.
«Украина ближе к завершению войны, чем кажется», – заявил Зеленский в США
Источник фото: ABC News
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война с россией может закончиться раньше, чем многие ожидают, и призвал союзников усилить поддержку украинской армии. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«План победы - это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», - отметил Зеленский, подчеркнув, что Украина должна двигаться к победе с мощной поддержкой международных партнеров.

Он также выразил уверенность, что завершение войны уже ближе, чем это может показаться на первый взгляд.

 «Я думаю, что мы ближе к миру, чем кажется. Мы ближе к окончанию войны», - сказал Зеленский.

Интервью состоялось во время визита Зеленского в Нью-Йорк, где он участвует в Генеральной Ассамблее ООН. Во время этой поездки в США Зеленский планирует обсудить свой план победы с президентом Джо Байденом и другими ключевыми американскими лидерами.

Президент Украины также обратился к США и Великобритании с просьбой снять ограничения на использование ракет большой дальности, которые позволили бы Украине атаковать стратегические объекты вглубь России. Эта инициатива приобретает особое значение на фоне активных боевых действий на востоке Украины и после проведения операции в Курской области.

Президент отметил, что российский диктатор владимир путин «боится» операции в Курске, поскольку это демонстрирует его неспособность защитить собственную территорию. «Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить - что он не может защитить всю свою территорию», - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что только с «сильной позиции» Украина может подтолкнуть россию к прекращению войны.

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский получил награду Американской академии достижений - The Golden Plate Award.

Позже на этой неделе Зеленский планирует посетить Вашингтон, где встретится с Байденом, а также с политическими лидерами, включая кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа.

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