Дональд Туск объявил о войне с бобрами, которые раскапывают дамбы

Между экологией и безопасностью - Польша должна выбрать защиту дамб от бобров, – Дональд Туск.

Источник фото: PAP

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время заседания кризисного штаба по противодействию последствиям наводнений отметил необходимость принять меры в отношении бобров, которые повреждают противопаводковые насыпи. Об этом сообщает Onet.

В заседании приняли участие министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и министр внутренних дел Томаш Семоняк. При обсуждении проблемы Туск отметил, что хотя решение о борьбе с бобрами уже принимали в 2010 году, тогда это вызвало негативную реакцию среди экологов.

«Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, сел и стабильностью дамб», - цитирует премьера Gazeta Wyborcza.

Туск пообещал проверить действующие правила и разрешить все необходимые действия в рамках закона для защиты дамб. Он также добавил, что набережные сегодня являются абсолютным приоритетом.

«Делайте все в рамках этих правил, я буду защищать эти решения. Набережные сегодня являются абсолютным приоритетом», - отметил он во время заседания.

Однако экологи отмечают важность бобров для экосистемы. Как пишет Onet, бобры помогают восстанавливать связь между реками и их поймами, способствуя повышению уровня грунтовых вод и предотвращению засух. Хотя их деятельность замедляет течение воды, она помогает воде проникать в почву, что положительно влияет на экологию.

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.

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