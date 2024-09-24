Дональд Туск оголосив про війну з бобрами, які розкопують дамби

Між екологією та безпекою – Польща має обрати захист дамб від бобрів, – Дональд Туск.

Джерело фото: PAP

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання кризового штабу з протидії наслідкам повеней наголосив на необхідності вжити заходів щодо бобрів, які пошкоджують протипаводкові насипи. Про це повідомляє Onet.

В засіданні взяли участь міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк. Під час обговорення проблеми Туск зазначив, що хоча рішення про боротьбу з бобрами вже ухвалювали у 2010 році, тоді це викликало негативну реакцію серед екологів.

«Іноді доводиться вибирати між любов’ю до тварин і безпекою міст, сіл і стабільністю дамб», — цитує прем'єра Gazeta Wyborcza.

Туск пообіцяв перевірити чинні правила та дозволити всі необхідні дії в рамках закону для захисту дамб. Він також додав, що набережні сьогодні є абсолютним пріоритетом.

«Робіть усе в рамках цих правил, я буду захищати ці рішення. Набережні сьогодні є абсолютним пріоритетом», — зазначив він під час засідання.

Однак екологи наголошують на важливості бобрів для екосистеми. Як пише Onet, бобри допомагають відновлювати зв'язок між річками та їх заплавами, сприяючи підвищенню рівня ґрунтових вод і запобіганню посухам. Хоча їхня діяльність сповільнює течію води, вона допомагає воді проникати у ґрунт, що позитивно впливає на екологію.

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка.

У Польщі введено надзвичайний стан через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені.

Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

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