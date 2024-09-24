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Тамагочі повертаються – легендарна іграшка 90-х тепер доступна з підключенням до Wi-Fi

08:24, 24 вересня 2024
Продажі на яйцеподібну іграшку з віртуальним вихованцем вже зросли удвічі, компанія відкрила перший офіційний магазин у Британії.
Тамагочі повертаються – легендарна іграшка 90-х тепер доступна з підключенням до Wi-Fi
Джерело фото: Getty Images
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Легендарний віртуальний улюбленець 90-х — Тамагочі — знову повертається у світ. Компанія Bandai Namco, реагуючи на зростаючий попит, відкрила перший офіційний магазин Тамагочі у Великій Британії. Про це повідомляє BBC.

Оновлена версія Тамагочі приваблює як молодь, так і дорослих, пропонуючи сучасні функції, такі як підключення через Wi-Fi та можливість спілкуватися з друзями. Це робить гру більш інтерактивною та допомагає користувачам відволіктися від стресу повсякденного життя.

Іграшка зберегла свій класичний вигляд — яскраве яйце з екраном та кнопками, проте її функціонал значно розширився. «Тепер можна спілкуватися з друзями, підключатися через Wi-Fi та завантажувати різні предмети», — розповідає Прія Джаджа, бренд-менеджер Тамагочі.

Популярність іграшки за останні роки значно зросла. З 2022 до 2023 року глобальні продажі збільшилися вдвічі, що стало великим успіхом для бренду. За словами Прії Джаджі, компанія очікувала, що Тамагочі зацікавить мілленіалів, але бачить, що і молодше покоління теж активно відкриває для себе цю іграшку.

Цікаво, що на піку своєї популярності в 90-х роках у Великобританії не було офіційного магазину Тамагочі. Відкриття такого магазину у 2023 році є важливим етапом у відродженні бренду.

Окрім Тамагочі, ринок віртуальних улюбленців у 2023 році поповнився новими пропозиціями. Наприклад, Bitzee від Hatchimals із гнучким екраном та Punirunes від Takara Tomy, який дозволяє «гладити» улюбленця на екрані.

Тамагочі, як і раніше, залишається популярним серед людей різного віку та статі, підкреслюючи свою універсальність і актуальність у сучасному світі.

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