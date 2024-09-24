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Тамагочи возвращаются – легендарная игрушка 90-х теперь доступна с подключением к Wi-Fi

08:24, 24 сентября 2024
Продажи на яйцевидную игрушку с виртуальным питомцем уже выросли вдвое, компания открыла первый официальный магазин в Британии.
Тамагочи возвращаются – легендарная игрушка 90-х теперь доступна с подключением к Wi-Fi
Источник фото: Getty Images
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Легендарный виртуальный любимец 90-х - Тамагочи - снова возвращается в мир. Компания Bandai Namco, реагируя на растущий спрос, открыла первый официальный магазин Тамагочи в Великобритании. Об этом сообщает BBC.

Обновленная версия Тамагочи привлекает как молодежь, так и взрослых, предлагая современные функции, такие как подключение через Wi-Fi и возможность общаться с друзьями. Это делает игру более интерактивной и помогает пользователям отвлечься от стресса повседневной жизни.

Игрушка сохранила свой классический вид - яркое яйцо с экраном и кнопками, однако ее функционал значительно расширился. «Теперь можно общаться с друзьями, подключаться через Wi-Fi и загружать различные предметы», - рассказывает Прия Джаджа, бренд-менеджер Тамагочи.

Популярность игрушки за последние годы значительно выросла. С 2022 до 2023 года глобальные продажи увеличились вдвое, что стало большим успехом для бренда. По словам Прии Джаджи, компания ожидала, что Тамагочи заинтересует миллениалов, но видит, что и младшее поколение тоже активно открывает для себя эту игрушку.

Интересно, что на пике своей популярности в 90-х годах в Великобритании не было официального магазина Тамагочи. Открытие такого магазина в 2023 году является важным этапом в возрождении бренда.

Кроме Тамагочи, рынок виртуальных питомцев в 2023 году пополнился новыми предложениями. Например, Bitzee от Hatchimals с гибким экраном и Punirunes от Takara Tomy, который позволяет «гладить» любимца на экране.

Тамагочи по-прежнему остается популярным среди людей разного возраста и пола, подчеркивая свою универсальность и актуальность в современном мире.

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