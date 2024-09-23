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Владимир Зеленский раскрыл детали встречи с Олафом Шольцем

21:44, 23 сентября 2024
Как сообщил Глава государства, они говорили о том, как сделать справедливый мир более близким.
Владимир Зеленский раскрыл детали встречи с Олафом Шольцем
Источник фото: Владимир Зеленский
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский в США встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщил Глава государства, они говорили о том, как сделать справедливый мир более близким.

«Главное – сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас второй. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы», – отметил Президент.

Владимир Зеленский выразил благодарность Германии за поддержку.

«Вместе мы спасли тысячи жизней и точно можем дать больше силы и безопасности для всей Европы», - подчеркнул он.

Как пишут в ОП, с начала полномасштабного вторжения Германия предоставила разностороннюю поддержку на 35 млрд евро.

Лидеры согласовали дальнейшее сотрудничество в рамках международных форматов и обсудили совместные шаги ради приближения справедливого мира, в частности реализацию решений первого Саммита мира и подготовку ко второму Саммиту.

Президент подчеркнул, что Украина не поддержит никакие альтернативные мирные инициативы, которые могут расколоть единство международного сообщества.

Источник фото: Владимир Зеленский

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