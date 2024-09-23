Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі з Олафом Шольцем

Як повідомив Глава держави, вони говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський в США зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як повідомив Глава держави, вони говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим.

«Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи», - зазначив Президент.

Володимир Зеленський висловив подяку Німеччині за підтримку.

«Разом ми врятували тисячі життів і точно можемо дати більше сили й безпеки для всієї Європи», - наголосив він.

Як пишуть в ОП, від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала різнобічної підтримки на 35 млрд євро.

Лідери узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки заради наближення справедливого миру, зокрема реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого Саміту.

Президент наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.