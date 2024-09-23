Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем в США

Наразі жодних офіційних деталей невідомо.

Джерело фото: ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський в США зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляють у ЗМІ.

Деталі зустрічі наразі невідомі.

Нагадаємо, що раніше Олаф Шольц заявив, що його країна не постачатиме Україні крилаті ракети Taurus.

У свою чергу колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца через те, що він заявив, що Німеччина не передаватиме Україні крилаті ракети Taurus.

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