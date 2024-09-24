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До 27 і без опадів, а місцями гроза – синоптики дали прогноз погоди на тиждень

07:23, 24 вересня 2024
Вночі та вранці 24 вересня в західних областях подекуди туман.
До 27 і без опадів, а місцями гроза – синоптики дали прогноз погоди на тиждень
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В Україні у наступні три доби синоптики не прогнозують опадів, лише в Криму, 25-26 вересня і в західних областях, а в четвер також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозами метеорологів, вночі та вранці 24 вересня в західних областях подекуди туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-12 м/с.

Температура вночі 7-14°, у південній частині до 17°, вдень 20-27°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 15-19°.

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